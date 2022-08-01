Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, sivrisineklerin kan grubu 0 olan kişileri ısırma ihtimali, kan grubu a olanları ısırma ihtimalinden iki kat daha yüksek. Araştırmacılar, sivrisineklerin 0 grubu kanı daha “lezzetli” bulduğunu belirtiyor.