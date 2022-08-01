Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor Sivrisineklerden korunmak için öncelikle bu canlının ne durumlarda taarruza geçtiğini anlamamız gerekiyor. 01.08.2022 11:49:23 Yapılan bir araştırmaya göre, sivrisineklerin kan grubu 0 olan kişileri ısırma ihtimali, kan grubu a olanları ısırma ihtimalinden iki kat daha yüksek. Araştırmacılar, sivrisineklerin 0 grubu kanı daha “lezzetli” bulduğunu belirtiyor. 1 Kan grubunuz 0 ise kendinize dikkat edin. Sivri sinek kovucu fesleğen içerikli spreyleri evden çıkmadan kesinlikle sürün. Bu savaşta hayatta kalmanız için gerekli bir önlemdir. 2 ABD merkezli araştırmaya göre; sadece bir şişe dahi olsa, bira içmenin, sivrisinek ısırığına maruz kalma ihtimalini arttırdığını ortaya koyuyor. 3 Yine ABD kaynaklı bir araştırmaya göre, sivrisinekler, dolunay zamanında, diğer zamanlarda olduklarından 500 kat daha hareketli oluyor. 4 Sporcular dikkat. Terlediğiniz sırada ısırılma riskiniz 50% artıyor. Ter kokunuzun sivrisineklere davetiye olduğunu unutmayın. Özellikle açık alanda spor yapıyorsanız kovucu spreyler şart. 5 Kıyafetlerinizde sarı rengi tercih edin. Moda sevdalısı dişi sivrisineklerin en sevmediği renk bu ancak kırmızı ve siyah giyeceğiniz zaman dikkat edin. Bu renklere bayılıyorlar. 6 Soğukta uyumaya alışın ve klimanızı uyumadan en az yarım saat önce açın. Bu sivrisineklerin mala bağlamasına ve kıyıda köşede hareketsiz kalmasına neden oluyor. 7 Sinekliğiniz var ise asla açmayın, balkona mı çıkmanız gerekiyor sinekliği balkona çıkar çıkmaz kapatın. yeni sivrisinek birliklerinin odanıza sızmasına izin vermeyin. 8 Uyuyacağınız bölgeyi uyku öncesi elektrikli süpürge eşliğinde keşfe çıkın. klimanın etkisi ile dona kalmış taarruz kuvvetlerini elektrikli süpürge eşliğinde bertaraf edin. 9 Evinizde beyaz ışık kullanmayın. beyaz ışık sadece sivrisinekleri değil diğer tüm böcekleri evinize davet edecektir. 10 11 12