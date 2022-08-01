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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Sivrisineklerden korunmak için öncelikle bu canlının ne durumlarda taarruza geçtiğini anlamamız gerekiyor.

Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor
01.08.2022 11:49:23
Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, sivrisineklerin kan grubu 0 olan kişileri ısırma ihtimali, kan grubu a olanları ısırma ihtimalinden iki kat daha yüksek. Araştırmacılar, sivrisineklerin 0 grubu kanı daha “lezzetli” bulduğunu belirtiyor.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Kan grubunuz 0 ise kendinize dikkat edin. Sivri sinek kovucu fesleğen içerikli spreyleri evden çıkmadan kesinlikle sürün. Bu savaşta hayatta kalmanız için gerekli bir önlemdir.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

ABD merkezli araştırmaya göre; sadece bir şişe dahi olsa, bira içmenin, sivrisinek ısırığına maruz kalma ihtimalini arttırdığını ortaya koyuyor.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Yine ABD kaynaklı bir araştırmaya göre, sivrisinekler, dolunay zamanında, diğer zamanlarda olduklarından 500 kat daha hareketli oluyor.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Sporcular dikkat. Terlediğiniz sırada ısırılma riskiniz 50% artıyor. Ter kokunuzun sivrisineklere davetiye olduğunu unutmayın. Özellikle açık alanda spor yapıyorsanız kovucu spreyler şart.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Kıyafetlerinizde sarı rengi tercih edin. Moda sevdalısı dişi sivrisineklerin en sevmediği renk bu ancak kırmızı ve siyah giyeceğiniz zaman dikkat edin. Bu renklere bayılıyorlar.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Soğukta uyumaya alışın ve klimanızı uyumadan en az yarım saat önce açın. Bu sivrisineklerin mala bağlamasına ve kıyıda köşede hareketsiz kalmasına neden oluyor.

 

 

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Sinekliğiniz var ise asla açmayın, balkona mı çıkmanız gerekiyor sinekliği balkona çıkar çıkmaz kapatın. yeni sivrisinek birliklerinin odanıza sızmasına izin vermeyin.

 

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Uyuyacağınız bölgeyi uyku öncesi elektrikli süpürge eşliğinde keşfe çıkın. klimanın etkisi ile dona kalmış taarruz kuvvetlerini elektrikli süpürge eşliğinde bertaraf edin.

 

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor

Evinizde beyaz ışık kullanmayın. beyaz ışık sadece sivrisinekleri değil diğer tüm böcekleri evinize davet edecektir.

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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor
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Bira içmek sivrisineklere davetiye çıkarıyor
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