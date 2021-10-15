Bir sonraki salgın buradan çıkabilir: 200’den fazla türün Peru’da yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı

World Animal Protection'ın son araştırması, Amazon yağmur ormanlarından elde edilen 200'den fazla vahşi hayvan türünün Peru'daki pazarlarda yasadışı olarak satıldığını ortaya çıkardı. Belén'deki hayvan pazarında çekilen fotoğraflar, hayvanların ölü ve diri olarak satıldığını ve hatta sahada katledildiğini gösteriyor. Bilim insanları pazarın Covid-19 benzeri başka bir pandemiye yol açabileceğine dair uyardı.