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Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 25 Eylül-2 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 49'u ölü, 4'ü sağ, 15'i teslim olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi
02.10.2017 11:53:24
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 49'u ölü 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül-2 Ekim tarihlerinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 2 bin 95 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 133'ü PKK/KCK, 26'sı aşırı sol, 45'i DEAŞ ve 998'i Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı oldukları değerlendirilen toplam bin 202, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 715 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 682 kişi gözaltına alındı.

Toplam 5 bin 599 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 49'u ölü, 4'ü sağ, 15'i teslim olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Diyarbakır, Hakkari ve Mardin'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 47 sığınak, barınak ve mağara ile 23 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 16 ton gıda maddesi, 46'sı ağır ve uzun namlulu 54 silah, 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 79 el bombası ve 18 bin 741 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 78 ilde gerçekleştirilen 2 bin 733 operasyonda 680 kilogram esrar, 28 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 23 kilogram metamfetamin, 18 bin127 uyuşturucu hap ve 29 bin 832 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 939 bin196 lira olan 833 bin 138 kaçak sigara, 24 bin 218 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 715 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında ise 407 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 444'ü denizlerde olmak üzere 4 bin 687 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 682 kişi gözaltına alındı.

- Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 193 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 440 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

- Asayiş denetimleri

Öte yandan, ülke genelinde daha güvenli eğitim öğretim yapılabilmesi, çocukların her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulabilmesi amacıyla okul başlangıç/bitiş saatlerinde okulların çevrelerinde ve bölgedeki park/bahçelerde 19 bin 710 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. Denetimlerde 123 bin 883 kişi kontrol edilirken, bin 120 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca ülke genelinde yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla, 4 bin 829 personelin katılımıyla "İlk Gol Bahis Uygulaması" yapıldı. Bu uygulamalarda, 3 bin 369 iş yeri kontrol edildi, 162 iş yeri ile 396 yasa dışı bahis oynayan/oynatan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


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