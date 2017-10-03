Bir günlük cirosunu Arakan'a bağışladı

03.10.2017 09:32:30

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Kırıkkaleli bir esnaf düzenlediği kampanya ile bir günlük elde ettiği gelirin tamamını Kızılay'ın Arakan'a yardım kampanyasına bağışladı.Kırıkkale'de bir çiğ köfte firmasının işletmeciliğini yapan Sefa Tüfekçioğlu, düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Tüfekçioğlu, son olarak Myanmar'ın Arakan bölgesinde hükümet güçleri tarafından şiddete maruz bırakılan ve engellenen Müslümanlara yardım için bir günlük tüm geliriyle Kızılay'ın yardım kampanyasına destekte bulundu. Daha önceden düzenlediği kampanyayı Kırıkkalelilere duyuran Tüfekçioğlu'nu şehir halkı siparişleriyle yalnız bırakmadı."SESSİZ KALMAYALIM İSTEDİK"Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddete sessiz kalmak istemediklerini belirten Sefa Tüfekçioğlu, "Bu sebeple bugün kazandığımız bütün geliri Arakan'daki Müslüman kardeşlerimize bağışlayacağız. Bugün sabah açılış saatinden kapanış saatine kadar elde ettiğimiz bütün gelirle Müslüman kardeşlerimize destek olacağız. Arakan'daki kardeşlerimize destek vermek istiyorduk, aklımıza bu fikir geldi. Bizim de elimizden bu kadarı geliyordu, böylelikle bu kampanyayı düzenlemeye karar verdik. Bunun dışında da yardım faaliyetlerimiz oluyor, terörle mücadele eden polisimize, askerimize yönelik yardım kampanyalarımız oldu, 15 Temmuz'da yine bir kampanya düzenlemiştik. Bu sene öğrencilere yönelik bir burs organizasyonu da düzenliyoruz, şu an için kaç öğrenciye yönelik olacağına dair sayıyı belirlemedik. Başvuruları alıyoruz, kasım ayında gelecek başvurulara göre belirleyerek destek olmaya başlayacağız" dedi.(Mehmet Temizyürek /İHA)