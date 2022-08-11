Bir grup vegan, markete girip bütün sütleri yere döktü

Girdikleri markette rafta bulunan tüm sütleri yere dökmeye başlayan bir grup vegan gözaltına alındı.

İngiltere'de bir grup vegan, girdikleri bir markette herkesin gözleri önünde raflarda bulunan sütleri aldı.

Kapakları tek tek açılan sütler, yere döküldü. Market yetkilisi her ne kadar engel olmaya çalışsa da gözü dönmüş veganlar, eylemlerini sürdürdü.

Bir süre sonra markete güvenlik görevlileri geldi. Veganları toplayan görevliler, marketten çıkarıp gözaltına aldı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, sorguya alınan veganların akıbetleri de belli değil.