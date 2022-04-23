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Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı.

Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı
23.04.2022 16:55:07
Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı

Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

 
 
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Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı

Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti.

 
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Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı

Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor.

 
 
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Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı

Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi.

 
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Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı
5
Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı
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Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı
7
Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı
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