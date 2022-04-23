Bir aylık ömürleri olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı. 23.04.2022 16:55:07 Hakkari ve Van'da yetişen ters laleler, Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. 1 Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler bol bol fotoğraf çekti. 2 Bir aylık ömrü olan ters lalelerin mezarlığa renk kattığını belirten Nadir Kına, “Sadece Hakkari bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza güzle bir renk katıyor. 3 Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekler, sadece bölgemizde yetişiyor” dedi. 4 5 6 7 8