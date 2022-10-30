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Bir anda yayın akışının dışına çıktı: TRT spikerinin sözleri gündem oldu!

TRT spikeri Deniz Demir’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

2022-10-30 10:56:18

Cumhuriyetin 99. Yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Düzenlenen kutlamalar birçok haber kanalında yayınlandı. 29 Ekim'e özel yayın akışı yapan TRT Haber'de ise spikerin sözleri tartışma konusu oldu.

Spiker Deniz yayın bittiği esnada yayın akışına çıktı. Telefonuna bakarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Deniz şu ifadeleri kullandı:

“Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."

Spiker Deniz Demir'in kutlama konuşmasında "Bizi ümmet olmaktan çıkaran" ifadesini kullanması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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