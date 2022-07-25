Binlerce yıllık tarihi anlatıyor: Hatay'dan Guinness'e

'REKORLAR KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANDI'

Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, yapılan incelemler sonrası EXPO 2021 Hatay'ın en önemli eserlerinden biri olan bin 600 metrekare büyüklüğündeki Ortak Varoluş Mozaiği'nin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığını açıkladı. Subaşı, mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği'nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay'a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi. Savaş, yaptığı konuşmada, "20 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi verdik. Bu mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen'e, Başbakanımız Abdurrahman Melek'e, Meclis Başkanımız Abdulgani Türkmen'e ve mücadeleye katkı veren tüm büyüklerimize, şehit ve gazilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.