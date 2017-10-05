Bingöl'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

05.10.2017 09:05:10

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Bingöl'de Karacehennem Ormanları bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde operasyon yürüten Jandarma Özel Harekat ve Komando Timleri, terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.Bingöl Valiliği de, Karacehennem bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede arama-tarama faaliyetleri ile operasyonun devam ettiği öğrenildi.(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)