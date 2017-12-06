Binali Yıldırım Güney Kore'den ayrıldı

06.12.2017 14:54:10

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı, Seongnam Askeri Havalimanı'ndan Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, eşi Pınar Okçal ve Güney Koreli yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Ankara'ya gitti.