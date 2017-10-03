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Binali Yıldırım: Bu adımı atacak Amerika yönetimidir

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'nın yıllardan beri Türkiye'nin müttefiki olduğunu, zaman zaman bu güzel işbirliğinin sorgulandığı dönemler de bulunduğunu belirterek, 'Dolayısıyla işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı, müttefikliğimize zarar veren olumsuzlukların mutlaka aradan çıkartılması lazım. Bu adımı atacak Amerika yönetimidir' dedi.

Binali Yıldırım: Bu adımı atacak Amerika yönetimidir
03.10.2017 17:44:09


'Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri' açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, milli güvenliğin önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı adına kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararı aldık. Bu kararla tasarı taslak olarak meclise sunduk. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak. Başta F-35 müşterek taarruz uçağı var. Karmaşık yapısı, en son nesil uçaklar. Bunların orta gövdesini Amerika dışında yapacak olan ilk firma olarak TUSAŞ üretimine başladı. Silahlı ve silahsız insansız hava araçların üretimi de devam ediyor. Ülke güvenliği açısından bunlara ihtiyaç var. Yine Milli Muharip Uçak Tasarımımızın son aşamaları Savunma Sanayi Müsteşarlığımız bünyesinde başlatılmıştır. Hürkuş Eğitim Uçağı gerekli sertifikaları temin etti. Şu anda seri üretime başlamış bulunuyor. Tamamen yerli tasarım, özgün helikopter çalışması da, az önce sayın müsteşarımızın ifade ettiği gibi ilerliyor. Şu anda prototif çalışmaları devam ediyor. Bugün burada açılını yaptığımız bu tesiste genel maksatlı bir helikopterin imali gerçekleştirecek. Bu güzel bir işbirliği. Hem yerli hem de özel sektör işbirliği var. Amerika yıllardan beri bizim müttefikimiz. Tabi zaman zaman bu güzel iş birliğinin sorgulandığı dönemler de yok değil. Dolayısıyla işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı, müttefikliğimize zarar veren olumsuzlukların mutlaka aradan çıkartılması lazım. Bu adımı atacak Amerika yönetimidir. Ancak siz Amerikan şirketleri, lokomotifleri olarak, firmalar bu güzel işbirliklerin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek, yukarıda yanlış adımların atılmaması için tavır koymanız gerekir. Bunu yaptığınız zaman 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan yönetiminin bakış açısını değiştirdiğiniz zaman, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ederken, Türkiye'nin canını yakan, sivil insanlara zarar veren ve Amerika'dan aldığı silahları sivil insanlarımıza çeviren bu terör grubuyla ilişkileri sınırlandırdığımız zaman, Amerika ile ilişkilerimiz daha gelişecek. Sizin için sadece Türkiye'de değil, bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir iş birliğinin önü açılmış olacak. Bu vesileyle bunu da bir not olarak ifade etmek istiyorum" dedi.

"BU KADAR ENTEGRE BİR TESİS BAŞKA BİR YERDE YOK"

Açılışını yaptığı tesisin bölgeye ve dünyaya cevap verecek bir ürün ortaya koyacağını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım şunları aktardı:

"Bugün açılışını yapacağım bu tesis, genel maksat helikopter programımız çerçevesinde, helikopter üretimi yapacak. Helikopterde önemli aksamlar, aktarma sistemleri, şaftı gibi birçok parçasının üretimi yapılacak. Buradaki yapılan ürün sadece bizim kuruluşlarımızın ihtiyaçları için yapılmıyor. Aynı zamanda dünyada ve bölgemizdeki ülkelerin ihtiyacına cevap verecek bir ürün olacak. Bu tesisler iddiayla söylüyoruz ki, evet dünyada bir ilk. Bu kadar entegre, her şey bir arada, tertermiz, pırıl pırıl bir tesis başka bir yerde yok. Sizlere teşekkür ediyorum. İşin önemini kavramış olmanızdan dolayı, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Benim önemsediğim konu burada genç beyinlerin, Türk mühendislerin, meslektaşlarımızın bu işi sırtlanacak olması. 180 mühendis 800 nitelikli personel, bu ekibin içerisinde yer alacak. Bu yeni tesiste bütün test süreçleri tamamlanacak, seri üretime geçecek. Zamanla 400 kişi daha üretime katılacak, bu çalışmaların içerisinde olacak. Arzumuz ve gayemiz bu ve buna benzer tesislerin sayısını arttırmak. Bu bakımdan bu tesiste üretimi gerçekleşecek T-70 helikopterlerinin önemli oranda yerli olacak. Kendi mühendisimizin, alın terimizin, emeğimizin bir ürünü olacak. Buradan Kara Kuvvetleri, Hava, Jandarma, Genelkurmay, Emniyet, orman gibi bir çok kuruluşumuzun ihtiyacı olan araçlar üretilecek. 3,5 milyar dolar 100'ü aşkın projeden, üniteden bahsediyoruz. Bu ne demektir? Hem Eskişehir hem Türkiye bundan kazanacaktır. 11 bin metrekarelik bu tesislere 90 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Tam kapasite üretim başlandığında yıllık 500 milyon dolara varan bir ihracat söz konusu olacak. Bu tesis zaten marka değeri yüksek olan Eskişehir'e yeni bir marka ve değer katacak. KOBİ ve yan sanayiler de buradan istifade edecek."


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