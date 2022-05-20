Bill Gates, soru cevap etkinliğinde hakkındaki iddiaları yanıtladı... Yeni aşı için tarih verdi!

Hürriyet'te yer alan habere göre GERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor. Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM'in ana hedefini 'Görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır' şeklinde özetliyor. Zira Gates, Kovid-19'un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98'inden fazlasının bugün hayatta olacağı görüşünde. How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabı 3 Mayıs'ta çıkan Gates geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti; 'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'