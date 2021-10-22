DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Elektronik sigara kullanmayın! Çünkü...
28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü
Menopoz dönemindeki şikayetleri azaltmak için...
ABD'nin bütçe açığı 2,8 trilyon dolar oldu
Fed'den kritik enflasyon açıklaması
AB: Sınırlara duvar veya dikenli tel için fon yok
Esad'ın mali yardımları kur manipülasyonuyla rejime yönlendirdiği ortaya çıktı
Bir zamanlar İzmir'de aslan da varmış
Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde ABD Temsilciler Meclisine karar tasarısı sunuldu
Rus basını: “Ağla, Lokomotiv, ağla”
Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan su şebekesi bulundu
Erdoğan: Afrika ile ticaret hedefimiz 75 milyar dolar
Borsa günü yükselişle tamamladı

Bill Gates Kuşadası’nda

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu. Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.

2021-10-22 19:01:05
Ankara'daki MTA yerleşkesinde meydana gelen patlama anı böyle görüntülendi

Ankara'daki MTA yerleşkesinde meydana gelen patlama anı böyle görüntülendi

Ankara'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Atölyede işlediği ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satıyor

Atölyede işlediği ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satıyor

Atölyede işlediği ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satıyor
Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok

Sergen Yalçın: Oyundan dolayı bir üzüntüm yok

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Josef de Souza, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sergen Yalçın, oyundan dolayı bir üzüntüsü olmadığını, 4-1'lik skorun maçı yansıtmadığını söyledi.
Kontrol noktasında ceza bekliyordu; sürpriz hediyeyle karşılaştı

Kontrol noktasında ceza bekliyordu; sürpriz hediyeyle karşılaştı

Antalya'da Trafik Şube ekipleri trafikte seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi. Karşılarında Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı gören sürücüler başta şaşkınlık yaşadı. Trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanmasını bekleyen sürücülere Vali Yazıcı, 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında kask dağıttı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş