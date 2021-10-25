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Bill Gates'in yatları Marmaris'te

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait 'Lana' isimli kiralık süper yat ve lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder', Ege turunun 4. gününde Marmaris'e geldi.

2021-10-25 22:59:03

Cuma günü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında demir atan lüks yattan zodyak botla karaya ardından özel araçlarla İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti'nde ziyarette bulundu. Meryem Ana ziyaretinde ikinci kez hacı olan Gates, dün ise Bodrum Limanı'na demir attı.

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Bodrum Kalesi'ni gezen Gates, bugün sabah saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Körfezi açıklarına geldi. Yat ve katamaranda korumalar ve personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin edilirken, lüks yatta helikopter bulunmadığı için Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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Bill Gates'in boşanma kararı aldığı eşi Melinda Gates ile 2005 ve 2008 yılında gelerek lüks yatta 3 gün boyunca Marmaris'te kalmıştı.

Mest eden Kur'an tilaveti

Mest eden Kur'an tilaveti

Kur'an okuyan küçük çocuk dinleyenlerin gönüllerini mest etti.
Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası

Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası

İstanbul'da 1 Kasım 2018 tarihinde trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı'nın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan M.G.H., 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, görüntüyü çeken polis memurları A.K. ve O.K. beraat etti.
Havada çarpışan 3 paraşütçü denize düştü

Havada çarpışan 3 paraşütçü denize düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü. Hastaneye kaldırılan pilotlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, havada kaza yaşandı. Babadağ'ın 1500 metrelik pistinden tekli uçuş yapan Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ile Murat Can Sak (25), havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından yamaç paraşütü pilotlarının 3'ü de denize düştü. Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları denizden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti diye sahaya fırlattılar

Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti diye sahaya fırlattılar

Ordu'nun yeni stadında oynanan ilk maçta büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ordu'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında bir skandal yaşandı. Plaka numarası 52 olan Ordu'nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarını topladı.
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