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Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi
23.10.2021 13:30:10
Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne geçti.

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Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Efes Antik Kenti'ne üst kapıdan giriş yapan Gates'in araçtan indiği sırada şapka ve maske taktığı görüldü.

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Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Gates'in yakın korumaları gazetecilerin görüntü almasına engel oldu. Efes'i gezmek için daha önce rezervasyon yaptıran Gates'in ziyareti sırasında antik kentteki ışıklar açıldı. Antik kenti gezerken şapkasını ve maskesini çıkaran Gates, yanındaki rehberden antik kent hakkında bilgi aldı.

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Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Saat 18.50 civarında Efes Antik Kenti'ne giriş yapan Gates ve yanındakiler, yaklaşık 2 saat sonra antik kentin alt kapısından çıktı.

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Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Efes Antik Kenti'ndeki ışıklandırma için teknik ekibin bir gün önce bakım çalışması ve deneme yaptığı öğrenildi.

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Bill Gates, Efes Antik Kenti'ni gezdi

Kuşadası açıklarına demirleyen Cayman bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki üç katlı yat Lana'nın içinde misafir ve mürettebat için çok sayıda kabin, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları bulunduğu bildirildi.

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