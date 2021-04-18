Bilim ve kurguya yön veren kitaplar

Okurların rağbet gösterdiği kitaplar arasında bilim kurgunun da ağırlığı var. Birbirinden ilginç konu ve geleceğe yönelik tasarımlarıyla dikkat çeken yayınlar ilgi odağı olmaya devam ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilim kurgu kitapları kitapseverlerce ilgi gören yayınlar arasında. O kadar çok bilim kurgu yayını var ki; kitap seçerken ister istemez zorluk çekiliyor. Biz de başta çok satanlar olmak üzere bu alanda çok okunan ve okurunu akıcılığıyla sürükleyen kitaplara göz atmak istedik.

İşte bilim kurgu kitaplarından tercih edebileceğiniz yayınlardan bazıları:

Zaman Makinesi: 1895'te gün ve sinemaya da uyarlanan Zaman Makinesi 1946'da hayatını kaybeden HG Wells, tam adıyla Herbert George Wells tarafından yazılmıştır. Wells'in gelecek zamana ait distopik bir toplum hikâyesini anlattığı Zaman Makinesi bilim kurgunun önemli eserlerinden.Zaman macera bilim kurgu edebiyatına ilk kez bu eserle girmiştir.

Vakıf: 500'den fazla kitap yazan biyokimya profesörü Isaac Asimov'un yedi kitaptan Vakıf Serisi'nde çökmekte olan bir Galaktik İmparatorluk, girilmekte olan ve yürütme yıl sürecek karanlık çağlar söz konusudur. Bu karanlık devrin kısaltmak için kısaltmak için çabalayan matematikçi Hari Seldon ise hikâyenin ana kahramanı.Vakıf Kurul, Vakıf İleri, Vakıf, Vakıf ve İmparatorluk, İkinci Vakıf, Vakıf'ın Sınırı, Vakıf ve Dünya takip edilebilir.

Marslı: Konusu Marsa uzanıyorr ve üç kişilik NASA mürettebatından Mark Watney'nin bir toz fırtınası sırasında öldü sanılarak uzayda bırakılışına odaklanılıyor. Düşünülenin hayatta olan olan Mark'ın Mars'ta mahsur kaldığı süreçte yaşamak için yaşayan kitapın asıl konusu.Bilgisayar programcısı olarak çalışmış Amerikalı yazar Andy Weir'ın kitabı Marslı da beyaz perdeye uyarlanan bilim kurgu romanları arasında yer almakta.

Başlat: Ernest Cline'ın ilk kez 2011 yılında yayınlanmış bu eseri bilim kurgu romanı ve fantastik roman olma özelliğini taşımak. Yıkımın eşiğindeki bir dünya söz konusudur ve bu dünyada neredeyse yaşamamak ile eşdeğer durumdadır. Düşünceli bir sanal dünya oluşturarak burada yaşamayı tercih ederler.

Kızıl Yükseliş: Pierce Borwn'ın ilk kez 2014 yılında yayınlanmış bu eseri bilim kurgu romanı ve fantastik roman olma özelliğini taşır. Uzun bir süredir halkının yaşaması için çaba gösteren Darrow artık yolun sonuna gelmiştir. Yolun sonunda onu bekleyen ölüm değil büyük bir isyandır.

Elmas Çağı: Neal Stephenson'un ilk kez 1995 yılında yayınlanmış bu eseri bilim kurgu romanı olma özelliğini taşır. Nanoteknolojinin hakim olduğu bir dünyada geçen hikayesi bir genç kızın kahramanlarına merhaba demesini konu almaktadır.

Teknoloji alıp başını gitmiş olmasına rağmen eğitim, sosyal sınıflar ve yapay zeka gibi yaşanılan dünyada sorun olmaya devam eden pek çok durum vardır. Bu kitabı neyin özel kıldığını bilmek istiyor olabilirsin. Bu kitabı özel kılan yazarın ta kendisidir.

Sonsuzluğun Sonu: Isaac Asimov'un ilk kez 1955 yılında yayınlanmış bu eseri bilim kurgu romanı olma özelliğini taşır. Zaman yolculuğu kavramını içeren bilim kurgusal bir eserdir. Her şeyin bir odak gücün elinde olduğu bir dünyada yaşamanın bedeli çok farklıdır. Zaman kavramı tamamen ortadan kalkmasa bile tamamen kontrol altındadır.

Zaman yolculuğu kavramı bilim dünyasında gizemini her zaman koruyan bir kavramdır. Bu eserde ise merkezde bu kavram, etrafında ise yaşamaya çalışanlar vardır.

Kedi Beşiği: Amerikalı yazar Kurt Vonnegut farklı türde eserler vermiştir ve bilim kurgu sınıfına giren kitaplarından biri Kedi Beşiği. Hikâyede zaman günümüz, ana karakter ise Jonah isimli yazar. Jonah, Hiroşima'ya atılan ilk atom bombasını anlatmak istediği Dünyanın Sona Erdiği Gün isminde bir kitap yazmak istemekte ve bunun için araştırma yapar. Araştırma sırasında karşısına çıkan Bokonon isimli inanç sistemi ve buz dokuz adlı bilimsel buluşla bambaşka bir safhaya geçilir.

Son Tiryaki: Müfit Özdeş'in Son Tiryaki isimli kitabı da bu alanda iddialı. 1996'da yayımlanan kitap 23 adet bilim kurgu hikâyesinden oluşan bir öykü kitabı. Özdeş'in yer verdiği her öykü ayrı karakterler, ayrı kurgular içermekte ve kitabın tamamı mizahi bilim kurgudan fantastik bilim kurguya birçok farklı türü içinde barındırıyor.

Yeni Dünya: Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya romanının ismi Sheakespeare'in Fırtına isimli eserinden alınmıştır ve o esere göre aslında kitabın adının Güzel Yeni Dünya şeklinde anlaşılmasının daha doğru olduğu ileri sürülür. Huxley'nin romanı gelecek zamanda geçen bir distopyadır. Savaşların, yoksulluğun, hastalığın olmadığı, teknoloji açısından son derece gelişmiş bir dünya gözler önüne serilmekte.

Açlık Oyunları: kitaptan daha çok filmiyle bilinen bir eser. Kitabın ana karakteri Katniss Everdeen'ın aktris Jennifer Lawrence tarafından canlandırılmasının payı büyük. Kıyamet sonrası zaman ve yine distopik bir dünya konu ediliyor. Aralarında sosyoekonomik açıdan uçurum bulunan iki toplum, Capitol şehri ve onu çevreleyen mıntıkalarda yaşamakta. Olaylar, Capitol halkını eğlendirmek üzere hazırlanmış, mıntıkalardan seçilen genç bir kız ve erkeğin ayakta kalmak için öldürmesi gereken bir televizyon programı etrafında şekillenmektedir

Mahşer: Stephen King'in ilk kez 1978 yılında yayınlanmış bu eseri korku romanı ve bilim kurgu romanı olma özelliğini taşıyan Mahşer, büyük bir araştırma yapılırken biyolojik denek elden kaçırılır. Bu denek artık insanlığın korkulu rüyası olmaya adaydır çünkü üzerinde taşıdığı hastalık herkese bulaşabilme özelliğine sahiptir.İnsanlığın sonu hızla yayılan hastalık nedeniyle tehlikeye girmiştir. Bir türlü yakalanamayan ve önüne çıkan herkesi kendine benzeten deneğin bir şekilde yakalanması gerekir. Bunun için korkusuz ve kaybedecek birini bulmak, bir kahraman yaratmak gerekir ama onu bulmak çok kolay olmayacaktır.

Ender'in Oyunu: Scott Card'ın ilk kez 1985 yılında yayınlanmış bu eseri bilim kurgu romanı ve fantastik roman olma özelliğini taşıyor. Dünya imparatorluk anlayışıyla yönetilmekte ve saldırı tehdidi altındadır. Bu tehditlere karşı koyabilmek için yöneticiler çocuk askerler yetiştirme yoluna gider.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.