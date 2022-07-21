Bilim insanları sinek beynini hackledi
Geliştirilen yeni bir teknoloji ile sineklerin beynine kablosuz olarak veri aktarılabilecek.
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Geliştirilen yeni bir teknoloji ile sineklerin beynine kablosuz olarak veri aktarılabilecek.
Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranında yüzde 4 olan yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafındanyapılan yoğun çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu arıtılmış atıksuların yeniden kullanım hedefi olan yüzde 4 oranı yılın ilk yarısında yüzde 4.2’ye ulaşmıştır. Bakanlık, arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranını 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarmayı amaçlıyor.