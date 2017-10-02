SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Bilecik'te 'Papazın evi' yenilenecek

Bilecik'te 'Papazın evi' olarak bilinen yaklaşık bin yıllık tarihi bina, aslına uygun olarak yenilenecek.

Bilecik'te 'Papazın evi' yenilenecek
03.10.2017 00:16:30

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu belirtilen "Papazın evi", yapılacak restorasyonun ardından turizme kazandırılacak.

Tarihi milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanan, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesi, farklı mimarilere sahip tescilli tarihi konaklarıyla biliniyor.

Osmaneli'nin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid Mahallesi'nde 150 tescilli konak, Osmaneli Belediyesinin girişimleriyle restore ediliyor.

Osmaneli Belediyesi, bugüne kadar hazırladığı ve destek aldığı projelerle bu konaklardan 25'ini restore ettirirken, 10 konağın restorasyon çalışmalarına da önümüzdeki yıl başlayacak.

Yörenin, iklim ve kültürel yapısıyla uyumlu, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen, genellikle 2-3 katlı, zamana direnen bu konaklar arasında bulunan "Papazın evi" de ilçeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Osmaneli'nin hakim bir tepesinde eski bir kilise ile Hristiyan mezarlığı arasındaki alanda bulunan 3 katlı bu tarihi yapı, ilçe belediyesinin girişimleriyle bu yıl turizme kazandırılacak.

Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaneli'nin, Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şahin, birkaç yıl önce içinde oturan sahibinden satın alınan tarihi "Papaz'ın evi"nin artık belediye mülkü olduğunu hatırlatarak, "Kamulaştırmasını yaptık, İl Özel İdareden destek aldık. Restorasyon projeleri tamamlandı. Tüm kurum onaylarını da aldık. Restorasyona bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz." dedi.

Binanın çok özellikli olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Papazın evini, 700 bin liraya yenileyeceğiz. İç kısımını da korumak istiyoruz. Özelikle Mimar Sinan Üniversitesinden gelen alanında uzman öğretim üyeleri, içindeki dokulara hiç dokunmamamızı tavsiye ettiler ve gelenlerin en fazla ondan etkileneceğini söylediler. Ona göre farklı bir restorasyon olacak burada. Kültür amaçlı kullanacağız binayı. Restore edilince ağırlıklı olarak kültür evi olarak kullanacağız, başka bir hizmette kullanamayız. Gerçek bir konak olarak kalacak."


    YORUM YAZ
İlhan Kesici
İlhan Kesici
Türk mühendis ve siyasetçi İlhan Kesici kimdir? İşte İlhan Kesici biyografisi...
02.10.2017 21:55:24
Aykut Erdoğdu
Aykut Erdoğdu
Türk maliyeci, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu kimdir? İşte Aykut Erdoğdu biyografisi....
02.10.2017 21:48:27
Selina Özuzun Doğan
Selina Özuzun Doğan
Ermeni asıllı Türk siyasetçi ve avukat Selina Özuzun Doğan kimdir? İşte Selina Özuzun Doğan biyografisi...
02.10.2017 21:42:40
İlhan Cihaner
İlhan Cihaner
Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhan Cihaner kimdir? İşte İlhan Cihaner biyografisi...
02.10.2017 21:33:49
Mehmet Bekaroğlu
Mehmet Bekaroğlu
Türk tıp profesörü, psikiyatrist, akademisyen, siyasetçi Mehmet Bekaroğlu kimdir? İşte Mehmet Bekaroğlu biyografisi...
02.10.2017 21:23:03
Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım
Ozan Balaban: FIBA'nın işine geldiği gibi hareket etmemesi lazım
Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban, FIBA'nın üzerine düşeni yapması durumunda Euroleague'le arasındaki sorunun çözüleceğini belirterek, 'FIBA burada adım atsın ve NBA'de oynayan oyuncuların da gelmesini garanti etsin' dedi.
02.10.2017 20:26:50
FBI'dan kafa karıştıran açıklama
FBI'dan kafa karıştıran açıklama
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Las Vegas'ta Route 91 Harvest müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ'le bağlantısının olmadığını açıkladı.
02.10.2017 20:26:37
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
Barzani'den yeni açıklama: Artık ölebilirim
Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı artıyor
Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e: Kripto abla
Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e: Kripto abla
Fatih Erbakan'ın partisinin adı 'Refah' mı olacak?
Fatih Erbakan'ın partisinin adı 'Refah' mı olacak?
Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonuçları açıklandı
Irak'ta isim oyunları
Irak'ta isim oyunları
İngiliz FT'den Barzani yorumu: Hesap hatası
İngiliz FT'den Barzani yorumu: Hesap hatası
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
İran'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
İran'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
IKBY'de muhalefetten 'Siyasi Liderlik' tepkisi
IKBY'de muhalefetten 'Siyasi Liderlik' tepkisi
Erdoğan: Her şeye hazır olalım, Komutanlar: Hazırız
Erdoğan: Her şeye hazır olalım, Komutanlar: Hazırız
Mavi Marmara’da artık davalı taraf Türkiye
Mavi Marmara’da artık davalı taraf Türkiye
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
Ortaylı: Türkiye’nin en önemli sorunu Kerkük ve Erbil Türkleri
Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
Körfez'in yeni maşası 'Türk gazeteciler' mi?
Meclis'te davet tartışması
Meclis'te davet tartışması
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
İran'da Aşura etkinlikleri
İran'da Aşura etkinlikleri
Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
Taşkent'te kurulacak turizm bölgesi Türk şirketine emanet
Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
Yılmaz: TEOG yerine 3 alternatif hazırlıyoruz
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Cemal Gürsel
Cemal Gürsel
Aydan Özoğuz
Aydan Özoğuz
Aylin Kotil
Aylin Kotil
Sadettin Saran
Sadettin Saran
Seyfettin Yılmaz
Seyfettin Yılmaz

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları