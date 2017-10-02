Bilecik'te 'Papazın evi' yenilenecek

03.10.2017 00:16:30

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu belirtilen "Papazın evi", yapılacak restorasyonun ardından turizme kazandırılacak.

Tarihi milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanan, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesi, farklı mimarilere sahip tescilli tarihi konaklarıyla biliniyor.

Osmaneli'nin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid Mahallesi'nde 150 tescilli konak, Osmaneli Belediyesinin girişimleriyle restore ediliyor.

Osmaneli Belediyesi, bugüne kadar hazırladığı ve destek aldığı projelerle bu konaklardan 25'ini restore ettirirken, 10 konağın restorasyon çalışmalarına da önümüzdeki yıl başlayacak.

Yörenin, iklim ve kültürel yapısıyla uyumlu, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen, genellikle 2-3 katlı, zamana direnen bu konaklar arasında bulunan "Papazın evi" de ilçeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Osmaneli'nin hakim bir tepesinde eski bir kilise ile Hristiyan mezarlığı arasındaki alanda bulunan 3 katlı bu tarihi yapı, ilçe belediyesinin girişimleriyle bu yıl turizme kazandırılacak.

Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaneli'nin, Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şahin, birkaç yıl önce içinde oturan sahibinden satın alınan tarihi "Papaz'ın evi"nin artık belediye mülkü olduğunu hatırlatarak, "Kamulaştırmasını yaptık, İl Özel İdareden destek aldık. Restorasyon projeleri tamamlandı. Tüm kurum onaylarını da aldık. Restorasyona bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz." dedi.

Binanın çok özellikli olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Papazın evini, 700 bin liraya yenileyeceğiz. İç kısımını da korumak istiyoruz. Özelikle Mimar Sinan Üniversitesinden gelen alanında uzman öğretim üyeleri, içindeki dokulara hiç dokunmamamızı tavsiye ettiler ve gelenlerin en fazla ondan etkileneceğini söylediler. Ona göre farklı bir restorasyon olacak burada. Kültür amaçlı kullanacağız binayı. Restore edilince ağırlıklı olarak kültür evi olarak kullanacağız, başka bir hizmette kullanamayız. Gerçek bir konak olarak kalacak."