Bilecik'te kaza: 2 kişi yaralandı

02.10.2017 17:01:23

Dr. İsmail Bey Caddesi ile Çolak İbrahim Bey Caddesinin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, Sezai D.(25) idaresindeki 11 DG 405 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Can B.(20) yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.