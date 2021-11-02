Biden yine uyukladı! İşte İklim Değişikliği Konferansı'ndaki o anlar

ABD Başkanlık koltuğundaki Joe Biden, 'dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel krizle mücadele' için öncü olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı dinlerken uyuyakaldı.