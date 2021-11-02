Biden yine uyukladı! İşte İklim Değişikliği Konferansı'ndaki o anlar
ABD Başkanlık koltuğundaki Joe Biden, 'dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel krizle mücadele' için öncü olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı dinlerken uyuyakaldı.
İskoçya'nın Glasgow kenti Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Dünya liderleri, iklim değişikliğinin en ağır etkilerini bertaraf etmenin yollarını aramak için toplandı.
COP26 olarak adlandırılan konferans, Roma'da düzenlenen zirvede G-20 ülkelerinin 2050 yılına kadar net karbon emisyonunu durdurma taahhüdünde bulunmayı başaramamasından bir gün sonra toplandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Zirvesi'nde uyuyakaldığı anlar kameralara yansıdı.
Yardımcılarından birinin uyandırdığı Biden'ın bu görüntüleri Trump'ın seçim kampanyası boyunca Biden için kullandığı "Uykucu Joe" ifadelerini akıllara getirdi.