DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Biden kararı duyurdu... 'Artırmayı planlıyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının bir sonraki aşamasını oluşturan çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finansmanı için zenginlere yönelik vergilerin artırılmasının planlandığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.04.2021 21:32:38
Biden kararı duyurdu... 'Artırmayı planlıyoruz'

The New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden'ın ekonomi planının ikinci ayağını oluşturan "Amerikan Aileler Planı" kapsamında daha önce planlananın aksine sağlık harcamalarını genişletmeye yönelik düzenlemelerin yer almayacağı aktarıldı.

Haberde, toplam değeri 4 trilyon doları bulması beklenen ekonomi planının bir sonraki aşamasında çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finanse edilmesi için zenginlerden alınan vergilerin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yetkililerin daha önce sağlık hizmetlerinde 700 milyar dolara varan genişleme planladığı anımsatılan haberde, sağlık hizmetleri için ayrı girişimde bulunulacağı ifade edildi.

Haberde, Biden'ın "Amerikan Aileler Planı"nın detaylarını gelecek hafta açıklayacağı belirtilerek, planlanan harcamaların karşılanması için bazı vergi artışlarının önerileceği aktarıldı.

Haberde, bu kapsamda 2017'de Donald Trump'ın vergi reformuyla yüzde 37'ye indirilen en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesinin planlandığı bildirildi.

Ayrıca Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı ve söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedildi.

Yetkililerin diğer olası vergi artışlarını görüştüğüne de işaret edilen haberde, vergi düzenlemelerinin Biden'ın yılda 400 bin dolardan az kazanan bireyler veya hanehalkları üzerindeki vergileri artırmama vaadiyle uyumlu olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayı başında, ekonomi planının ilk ayağını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile üretimi yeniden canlandırmayı hedefleyen pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ile insani hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de yer almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ise 7 Nisan'da, Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek ve kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren vergi planının detaylarını paylaşmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş