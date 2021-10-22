DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MİT’in MOSSAD’a attığı büyük gol
Saç dökülmesi tedavi edilebilir mi?
İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı
Bitcoin altından daha mı kazançlı?
Plastik şişeler düşüğe neden oluyor
Biden ile Macron telefonda görüştü
Türkiye-Rusya arasındaki ticarette yeni gelişme
Meslek lisesinden bütçeye dev katkı
ABD'li aktör Baldwin silah kazası ile ölüme sebep oldu
Kalp krizi geçiren liseli Yasin kurtarılamadı
İzmir'de ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsatı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı
AB’de kara kış: Nükleer ve doğal gaz sıkıntısı
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı
Borsa pozitif, kur negatif

Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Joe Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi.

Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor
22.10.2021 20:36:43
Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor

CNBC Tüm Amerika Ekonomik Anket Birimi tarafından 14-17 Ekim'de 800 Amerikalı ile yapılan anket, Biden'a halk desteğinin son dönemde nasıl eridiğini bir kez daha ortaya koydu.

 

1
Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor

Ankete katılanların yüzde 41'i Biden'ı desteklediğini bildirirken, yüzde 52'si ise politikalarından hoşnut olmadıklarını ve desteklemediklerini belirtti. Aynı anket birimi tarafından temmuzda yapılan ankete göre, Biden'a desteğin yüzde 7 düştüğü görülüyor.

 
2
Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor

Ayrıca ankete katılanların yüzde 50'si Biden'ın koronavirüs politikalarını desteklediğini, yüzde 45'i desteklemediğini kaydetti.

 

3
Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor

Katılımcıların yüzde 47'si ise ülkedeki enflasyon ve tedarik zinciri göz önüne alındığında, ülkede gelecek yıl resesyon olacağını düşündüğünü bildirdi.

 
4
Biden'ı zora sokacak sonuçlar! Düşüş sürüyor

Biden'ın halk desteği oranları özellikle ağustosta aldığı Afganistan'dan çekilme kararı ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle düşüşe geçmişti. Biden'a halk desteği son dönemde Quinnipiac Üniversitesinin yaptığı ankete göre yüzde 38'e, Associated Press'in anketine göre ise yüzde 50'ye gerilemişti.

 
5
Görüş Bildir Bizimle Paylaş