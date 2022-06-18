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Biden, bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.

2022-06-18 21:32:38

Rehoboth sahilinde ekibiyle bisikletle dolaşırken dengesini kaybederek yere düşen 79 yaşındaki Biden'in yardımına korumaları koşarken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi. Joe Biden, vatandaşlarla sohbet etmek için durduğu sırada pedala takılan bisiklet ayakkabısını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybettiğini belirtti.

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