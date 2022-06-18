Biden, bisikletten düştü

84 yaşında üniversite sınavına girdi

Güzel Sanatlar Fakültesinde okumayı hedefleyen Güneş Önürme, 'Benim sanata karşı çok ilgim var. En başından beri Güzel Sanatlar Fakültesinde okuma hayalim vardı. İnşallah alacağım puana göre bu belli olacak.' dedi.