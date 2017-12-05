Beyoğlu'da gecekonduda yangın

05.12.2017 20:55:44

Beyoğlu'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Piyalepaşa Mahallesi Can Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında içeride bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından gecekondudan çıkarıldı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

Yangın sırasında içeriden çıkarılan ve dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.