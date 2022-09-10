DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2398 ₺

EURO

18,3252 ₺

ALTIN

1.007,11 ₺

BİST

3.521,38 ₺

Beynimiz gözümüzü manipüle ediyor! İşte ispatı

Beyin gözümüzden önce görüyor. Bu animasyon da izlediğimiz de düz çizgi üzerinde hareket eden topların sayısı üç adedi geçtikten sonra sanki dönüyormuş gibi algılanması beynin gözden daha önce gördüğünü ve görmenin de öğrenmeyle geliştiğini kanıtlamış oluyor. Aslında beyin bize kendi istediğini gösteriyor; buradan hareketle, çıplak gözle gördüğümüz her şeyin aslına birebir “gerçek” olduğunu zannediyoruz, fakat bazı deneyler durumun hiç de öyle olmadığını beynin gözü sürekli manipüle ettiğini kanıtlıyor.

2022-09-10 15:07:06
Yeni Şafak'a LGBT sansürü!

Yeni Şafak'a LGBT sansürü!

Yeni Şafak, yayından kaldırılan LGBT dosyası için YouTube'a dava açmaya hazırlanıyor
Iraklı aileler yurtlarına dönüyor

Iraklı aileler yurtlarına dönüyor

Türkiye ve Irak’ın insani diplomasi çalışmalarıyla Suriye’de bulunan Iraklı aileler yurtlarına dönmeye devam ediyor.
Kraliçe Elizabeth'in doğumundan ölümüne uzanan 96 fotoğraf

Kraliçe Elizabeth'in doğumundan ölümüne uzanan 96 fotoğraf

Kraliçe Elizabeth'in doğumundan itibaren çekilmiş fotoğraflarla hazırlanmış video sosyal medyada paylaşıldı.
Denizin 150 metre altında patlatılan atom bombası

Denizin 150 metre altında patlatılan atom bombası

1958 yılında denizin 150 metre altında patlatılan atom bombasının o anları izleyenleri büyülüyor adeta.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş