Beynimiz gözümüzü manipüle ediyor! İşte ispatı

Beyin gözümüzden önce görüyor. Bu animasyon da izlediğimiz de düz çizgi üzerinde hareket eden topların sayısı üç adedi geçtikten sonra sanki dönüyormuş gibi algılanması beynin gözden daha önce gördüğünü ve görmenin de öğrenmeyle geliştiğini kanıtlamış oluyor. Aslında beyin bize kendi istediğini gösteriyor; buradan hareketle, çıplak gözle gördüğümüz her şeyin aslına birebir “gerçek” olduğunu zannediyoruz, fakat bazı deneyler durumun hiç de öyle olmadığını beynin gözü sürekli manipüle ettiğini kanıtlıyor.