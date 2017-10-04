BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor

04.10.2017 12:05:16

BEYMEN Club, bu yılın sonbahar-kış sezonuna özel BEYMEN Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEYMEN Club tasarım ekibinin katılımıyla gerçekleştirilecek BEYMEN Club Stil Günleri, 6 Ekim-17 Kasım'da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te yapılacak.

Etkinliğe katılan modaseverler, BEYMEN Club'ın şehir dışına yapılan ziyaretler, uzun haftasonları, yeni yolculukların ve deneyimlerin yarattığı heyecandan ilham alan 2017-2018 sonbahar-kış koleksiyonu ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzlarıyla ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı bulacak.