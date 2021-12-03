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Beykoz'da lodos tekne batırdı

Beykoz Yeniköy İskelesi'nde balık ekmeğin satıldığı tekne lodos nedeniyle battı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

2021-12-03 19:10:59
The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım

The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım

Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ın yeni teaser'ı yayınlandı. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı The Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta gösterime girecek.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram; “Engelilik Partiler ve Siyaset Üstü Bir Konudur”

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram; “Engelilik Partiler ve Siyaset Üstü Bir Konudur”

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada çeşitli organizasyonlar ve farkındalık etkinlikleriyle anılıyor. Mecliste engelli haklarıyla ilgili verdiği mücadelelerle tanınan Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada

Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada

Fatih'te 2 katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma olmazken çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bakan Kurum: Ankara'da tek bir sağlıksız yapı kalmayacak büyüyen gelişen ve yeşil Ankara için çalışıyoruz

Bakan Kurum: Ankara'da tek bir sağlıksız yapı kalmayacak büyüyen gelişen ve yeşil Ankara için çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Bakanlığın Ankara ile Gölbaşı ilçesindeki hizmetlerini anlatan MuratKurum, Gölbaşı ilçesi için planlanan yeni projelerin de müjdesini verdi.
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