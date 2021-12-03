Beykoz'da lodos tekne batırdı

Bakan Kurum: Ankara'da tek bir sağlıksız yapı kalmayacak büyüyen gelişen ve yeşil Ankara için çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Bakanlığın Ankara ile Gölbaşı ilçesindeki hizmetlerini anlatan MuratKurum, Gölbaşı ilçesi için planlanan yeni projelerin de müjdesini verdi.