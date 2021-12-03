Beykoz'da lodos tekne batırdı
Beykoz Yeniköy İskelesi'nde balık ekmeğin satıldığı tekne lodos nedeniyle battı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Beykoz Yeniköy İskelesi'nde balık ekmeğin satıldığı tekne lodos nedeniyle battı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram; “Engelilik Partiler ve Siyaset Üstü Bir Konudur”
Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada çeşitli organizasyonlar ve farkındalık etkinlikleriyle anılıyor. Mecliste engelli haklarıyla ilgili verdiği mücadelelerle tanınan Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum: Ankara'da tek bir sağlıksız yapı kalmayacak büyüyen gelişen ve yeşil Ankara için çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Bakanlığın Ankara ile Gölbaşı ilçesindeki hizmetlerini anlatan MuratKurum, Gölbaşı ilçesi için planlanan yeni projelerin de müjdesini verdi.