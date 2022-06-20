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Beyaz TV stüdyosunda ''cin çıkardılar''!

Beyaz TV’deki “Her Açıdan” programının stüdyosunda Sercan Kahveci’nin sunumuyla “Her Açıdan” adlı Youtube kanalına kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan Pelin Hürman katıldı.

2022-06-20 14:40:16

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Pelin Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi.

Pelin Hürman, yayında bazı sözler söyledikten sonra içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.

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