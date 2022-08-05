Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 4 yaralı

İHH’dan Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Yemen’de yardım çalışmalarına devam ediyor. İHH son olarak, bölgeye gönderdiği ekibiyle ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.