Beyaz Saray: Trump Kudüs konusunda yarın açıklama yapacak

05.12.2017 23:43:18

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusunda açıklama yapacağı bildirildi.

Trump'ın ülkesi için en iyi kararı vereceği söylenildi.

İSLAM ÜLKELERİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gündeme gelmiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı İslam ülkelerinin liderleri bu karara sert tepki göstermişti.

ERTELENDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

Beyaz Saray, Trump'ın, Kudüs'le ilgili beklenilen açıklamasını ertelediğini bildirmişti.