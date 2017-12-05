Beyaz Saray'dan Kudüs açıklaması: Ertelendi

05.12.2017 21:50:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah Jordan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Kudüs ile ilgili beklenilen açıklamasının ertelendiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan resmi yetkili, "Trump'ın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü ve açıklanmasının muhtemel olduğunu" ifadelerini kullanmıştı.