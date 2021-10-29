DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet, 7 bin 800 personel alacak
Nejat Alp kimdir? Nejat Alp şarkıları hangileri? Nejat Alp kaç yaşında?
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı
Mısır'a gazeteci Ganim'in serbest bırakılması çağrısı
Kekreyemiş tozu iştahı bıçak gibi kesiyor!
Sudan ordusundan ‘Hamduk’ kararı
Altın süt baş ağrısını kesiyor!
Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
Kriz büyüdü; AP, AB Komisyonu ile davalık oldu
Aizanoi Antik Kenti'nde Roma dönemine ait tanrıça heykelleri bulundu
Bayraktar TB2 SİHA ile Rus yanlısı ayrılıkçıların vurulması Fransa’yı rahatsız etti
Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar açıklandı
İhracatçı sayısı 100 bine ulaştı
New York borsası düşüşle açıldı
28 ülke 5 yıl daha kalmasını istedi

'Besle kargayı oysun gözünü... alakası yok'

Nevşehir'de erkek kuaförü Cengiz Taşkesen'in gün boyu yanından ayırmadığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

2021-10-29 17:32:35

Kentte uzun yıllardır erkek kuaförü işleten 50 yaşındaki Taşkesen, temmuz ayında bir arkadaşının bahçesinde bulduğu yaralı karga yavrusunu sahiplendi.

dostAA-25967970Birkaç hafta sonra iyileşen kuşu serbest bıraktığında yanından ayrılmadığını gören Taşkesen, "Şakir" adını verdiği kargayı iş yerinde beslemeye devam etti. Taşkesen ile dostluğu dikkati çeken karga, kuafördeki müşterilerin ve çevre sakinlerinin de maskotu haline geldi.

Taşkesen, tüyleri henüz çıkmadığı dönemden beri eliyle besleyip ilgilendiği karganın kendisine bağımlı hale geldiğini, yanından ayrılmadığını anlattı.

kargaAA-25967979

"Şakir" ile gün boyu vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Taşkesen, kuşa zaman zaman bazı davranışları öğretmeye çalıştığını söyledi.

"Arkadaşlığı sağlam, dediğimi yapıyor"

Taşkesen, kuşun kendiliğinden doğaya uçup gitmediği müddetçe bakımını sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Psikolojimiz birbirine uydu, dediğim bazı şeyleri yapıyor ama kafasına bir şey takılırsa yapmıyor. Ben Şakir'den çok memnunum. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ama alakası yok. Çay karıştırır, tıraş olan müşteri para verirse alır gelir. Hareketlerinden banyo yapmak istediğini anlıyorum. Dışarıya bunun için banyo hazırlıyorum. Yıkanır, sonra 'Gel' dediğimde geri dükkana girer. Bağa gideriz bırakırım gezer, iki üç saat sonra tekrar yanıma gelir. Geçen gün kafesine koymadan çarşıya gitmiştim beni aramış bulamayınca dükkanı birbirine katmış. Arkadaşlığı sağlam, dediğimi yapıyor. Karnı tok olunca beni önemsemiyor ama aç olunca ilgilenir. Bazı sesler çıkarıyor."

thumbs_b_c_eb5fd1aa6fa0192254d0600158a60bc8

İş yerindeki müşterilerden Tevfik Üstündağ da tıraş olurken "Şakir"in etrafta gezindiğini, insanlarla aynı ortamda bulunmayı yadırgamamasının sevimliliğini artırdığını dile getirdi. AA

Meral Akşener’e ''Burası Kürdistan'' çıkışı

Meral Akşener’e ''Burası Kürdistan'' çıkışı

Meral Akşener esnaf ziyaretleri için gittiği Siirt'te bir esnafın 'Kürdistan ve Kürtçe inkar ediliyor' sözlerine, 'Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil' şeklinde cevap verdi.
Türkiye'nin en yüksek barajı 10 yılda kendini amorti edecek

Türkiye'nin en yüksek barajı 10 yılda kendini amorti edecek

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı. Barajın ulaşım ağı ve yeni yerleşim yeriyle birlikte projeye 8 yılda, 20 milyar TL harcandı. Yıl sonunda su tutacak olan ve milli ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak proje, 10 yılda kendini amorti edecek.
Sevgilisi tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Sevgilisi tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verildi.
Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'da taksi bulamadı

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'da taksi bulamadı

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ancak durakta taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş