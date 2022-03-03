Besim Tibuk: Ruslar beni yalancı çıkarmamak için böyle yaptılar!

LDP eski Genel Başkanı Besim Tibuk, ilk haftasını dolduran Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatını değerlendiren Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Toker, Kanal Serbesti'de yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Putin, müthiş bir kuvvet yığdı. Şu kadar tank, şu kadar asker, şu kadar helikopter zart zurt... Tabi bütün millet ne bekliyordu? Putin oraya girdiği zaman Ukraynalılar teslim olacaklardı. Yani bu kadar büyük güce karşı savaşmak... Öyle bir beklenti vardı, dünyada da öyle bir beklenti vardı. 24 ila 48 saat içinde Kiev'i alacak, bilmem ne... Fakat bu Ukrayna halkı destan yazdı. Bana göre bu dünya tarihinin son 30-40 sene içindeki en önemli olayı.

“Ruslar beni yalancı çıkarmamak için böyle yaptılar…”

Bu başka bir şeyi daha ortaya çıkardı. Rus ordusunun ne kadar kof olduğunu ortaya çıkardı. Tabi değerli abiniz ben, bunu devamlı söylüyordum. Ruslar beni yalancı çıkarmamak için, efendi adamlar Ruslar yani, 'Besim abi böyle söyledi, biz böyle yapmazsak olmaz' dediler. Nasıl yaptıklarını da gördük. Rus ordusu rezil oldu. Tam rezil oldu. Ne kadar boş, ne kadar savaşmaktan aciz, lojistiği bilmeyen, komedi yani... Ben bu kadarını beklemiyordum. Rus ordusunun kof olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum.

“Ukraynalılardan beklemiyordum”

İkincisi ise Ukraynalıların böyle muhteşem bir direniş göstereceklerini ve başarılı olacaklarını beklemiyordum. Yani direniş yaparsın ama adam seni ezer geçer... Mutluluğumun da esası bu. Bence Ukrayna için şimdiden zaferdir ve dünya için de müthiş bir derstir bu. Kendi savunan bir halkın karşısında bir işgal kuvvetinin beceriksiz olması büyük bir derstir."