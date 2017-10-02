Beşiktaş'tan Caner ve Talisca için açıklama

02.10.2017 12:03:23

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Beşiktaş Kulubü, resmi internet sitesinden Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın kavga ettiğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada "Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın yaptığı tam açıklama şu şekilde:

''Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.''