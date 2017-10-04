Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı

04.10.2017 20:36:57



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Basına kapalı yapılan antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Pepe, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Gary Medel, Ryan Babel ve Orkan Çınar katılmadı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Bu arada, U-21 takımı oyuncularından; Şiyar Kepir, Mustafa Apardı, Alpay Çelebi, Muhammed Öztürk ve Ersin Destanoğlu siyah-beyazlı takımın antrenmanında yer aldı.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.