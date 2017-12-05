Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

06.12.2017 01:06:34

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son hafta maçlarının bir bölümü tamamlanırken, Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel 5 rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, diğer gruplardan gelecek ikinci takımlarla eşleşecek.

A-B-C-D gruplarında oynanan maçların ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus oldu.

E-F-H gruplarında ise 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların ardından diğer muhtemel rakipler de belli olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:

Real Madrid

Bayern Münih

Chelsea

Juventus

Basel