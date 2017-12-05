Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 gruptaki maçların tamamlanmasından sonra Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
06.12.2017 01:06:34
Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son hafta maçlarının bir bölümü tamamlanırken, Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel 5 rakibi belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, diğer gruplardan gelecek ikinci takımlarla eşleşecek.
A-B-C-D gruplarında oynanan maçların ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus oldu.
E-F-H gruplarında ise 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların ardından diğer muhtemel rakipler de belli olacak.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde:
Real Madrid
Bayern Münih
Chelsea
Juventus
Basel