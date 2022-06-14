BES'te yeni uygulama: Hediye olarak katkı payı ödenebilecek

Hediye amaçlı olarak ek katkı payı ödemesi yapacak kişi, şirketin ödeme sayfasına yönlendirilecek. Burada, adına katkı payı ödemesi yapılacak emeklilik sözleşmesi sahibinin adı ve soyadı bilgileri, ek katkı payı olarak ödenecek tutar ve hediye edenin adı ve soyadı bilgileri ile iletişim bilgisi istenecek.