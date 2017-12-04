BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

04.12.2017 15:31:51

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028009 0,61 BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF 0,043370 0,59 BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022503 0,59 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020902 0,52 Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF 0,034436 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028103 0,14 Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF 0,075449 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013058 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012988 0,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013334 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013386 0,53 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014000 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,018762 0,13 Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF 0,015914 0,11 NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010842 0,10 Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010639 0,09 Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010711 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010960 0,12 Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF 0,011025 0,12 Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,010938 0,11 Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF 0,010967 0,11 Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 0,010970 0,11

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)



