BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
04.12.2017 15:31:51
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF
|0,028009
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF
|0,043370
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF
|0,022503
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,020902
|0,52
|Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF
|0,034436
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028103
|0,14
|Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF
|0,075449
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013058
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012988
|0,55
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013334
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013386
|0,53
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014000
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF
|0,018762
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF
|0,015914
|0,11
|NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010842
|0,10
|Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010639
|0,09
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010711
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010960
|0,12
|Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF
|0,011025
|0,12
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010938
|0,11
|Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010967
|0,11
|Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF
|0,010970
|0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)