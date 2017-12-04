BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

04.12.2017 15:32:10

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039439 -0,12 Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF 0,033264 -0,12 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,043064 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,028309 -0,11 Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,065720 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010197 -0,13 Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012561 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,024725 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,021862 -0,80 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,018771 -0,73 NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF 0,097406 -0,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,048672 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016114 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF 0,020339 -0,24 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,054176 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,073670 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020183 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,014244 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,013694 -0,11 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020443 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,015567 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017437 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017814 -0,57 Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,018329 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017295 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,018001 -0,57

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)



