BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
04.12.2017 15:32:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,039439
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF
|0,033264
|-0,12
|Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF
|0,043064
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,028309
|-0,11
|Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,065720
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010197
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012561
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,024725
|-0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,021862
|-0,80
|Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
|0,018771
|-0,73
|NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF
|0,097406
|-0,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF
|0,048672
|-0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016114
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF
|0,020339
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,054176
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,073670
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020183
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF
|0,014244
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,013694
|-0,11
|Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020443
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF
|0,015567
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,017437
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017814
|-0,57
|Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,018329
|-0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,017295
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,018001
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)