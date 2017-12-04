BES fonu istatistikleri
04.12.2017 15:30:15
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,16
|292
|214
|77
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,30
|58
|46
|12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,03
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,39
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,22
|122
|103
|19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,07
|32
|27
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,56
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,10
|36
|36
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)