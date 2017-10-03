Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 27. yıl dönümü kutlanıyor

03.10.2017 16:29:52

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Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla doğu ve batının birleşmesinin 27. yıl dönümü kutlanıyor.Almanya , 27 yıl önce Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla doğu ve batının birleşmesini kutluyor. Almanya'nın birliğinin kutlamaları bu yıl Mainz şehrinde yapılıyor. Başbakan Angela Merkel, törende birleşmenin başarısına ve Almanya'nın rolüne dikkat çekti.Bu yılki kutlamalar, 'Birlikte Almanya'yız' sloganı ile Federal devlet, eyalet, toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının tanıtımının yapılacağı ve iki gün sürecek kutlamalara 500 bin kişinin katılması bekleniyor. Resmi törene, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, genel seçimden sonra görevinden ayrılan Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ve Başbakan Angela Merkel'de katıldı.Merkel, törende yaptığı konuşmada Almanya'nın uluslararası alandaki sorumluluğuna vurgu yaparak, iki Almanya'nın birleşmesinin başarıyla neticelenmiş olması nedeniyle minnet duymak gerektiğini ifade etti.4 bin 300 polisin görev yapacağı kutlamalar akşam saatlerinde Ren nehri kıyılarındaki havai fişek gösterisiyle sona erecek. 2018 yılı merkezi kutlama töreni Berlin eyaletinde yapılacak.9 Kasım 1989 akşamı binlerce Doğu Almanyalı Batı'ya geçmek üzere Berlin Duvarı'na hücum etti. Böylece Doğu ve Batı Almanya'yı 28 yıl boyunca ayıran duvar tarihe karıştı. Berlin Duvarı'nın yıkılışı iki Almanya'nın resmen birleşmesine de zemin hazırladı. Bu olay gerçekleştiğinde takvimler 3 Ekim 1990'ı gösteriyordu. Almanlar o tarihten bu yana birleşmeyi her yıl çeşitli tören ve etkinliklerle kutluyor.(Mustafa Tığlı / İHA)