Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Alzheimer hastalığı daha doğrusu “demans” yani “bunama problemi” günümüz tıbbının en önemli ilgi alanlarından biri. Bu-nun başlıca nedeni de ortalama yaşam süresinin uzaması. 80’li, 90’lı yaşları kucaklayanların sayıca çoğalması... Ne var ki yaş ilerledikçe “beyin/bellek fonksiyonlarımız” da diğer fonksiyonlarımız gibi yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Bu gerilemenin hızlandığı durumlarda da maalesef “bellek kaybımız” ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu anlatıyor... (Hürriyet)