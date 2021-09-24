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Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Alzheimer hastalığı daha doğrusu “demans” yani “bunama problemi” günümüz tıbbının en önemli ilgi alanlarından biri. Bu-nun başlıca nedeni de ortalama yaşam süresinin uzaması. 80’li, 90’lı yaşları kucaklayanların sayıca çoğalması... Ne var ki yaş ilerledikçe “beyin/bellek fonksiyonlarımız” da diğer fonksiyonlarımız gibi yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Bu gerilemenin hızlandığı durumlarda da maalesef “bellek kaybımız” ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu anlatıyor... (Hürriyet)

Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey
24.09.2021 10:24:42
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Geçtiğimiz 21 Eylül'de Dünya Alzheimer Günü nedeniyle “yaşlanmaya bağlı bellek kaybı” sorunu yeniden gündemdeydi.

 

1
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Bir iç hastalıkları uzmanı olarak doğrudan benim alanıma girmese de -nörolog arkadaşlarımın da izniyle- sadece Alzheimer'ı değil diğer sebeplere bağlı bellek kaybını erteleyebilmenin de aslında bir ölçüde bizim elimizde olduğunu size yeniden hatırlatmak isterim.

 
2
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Bellek kaybını ve tabii ki Alzheimer'ı da ertelemek için yapmamız gereken ilk 10 şeyi yandaki kutuda kısaca özetledim. Lütfen yaşı 50'yi hatta 40'ı geçen herkes o kutuyu kesip saklasın.

3
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Ama sık sık, tekrar tekrar bakmayı da unutmasın(!) Zira nöroloji uzmanları, “ALZHEİMER ARTIK BİR ‘ORTA YAŞ HASTALIĞI' OLARAK DA KABUL EDİLMELİ” diyorlar. Bana gelince... “70 YAŞ, ORTA YAŞ!” iddiası ile yola çıkan biri olarak ben bu fikre gönülden ve çoktan katıldım bile.

 
4
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey
BELLEK KAYBINI ERTELEMEK İÇİN YAPILACAK 10 ŞEY
 
 
1. Doğru beslen.
2. Hareketsiz kalma.
5
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

3. Uykuna dikkat et.
4. Depresyon/kaygıdan uzak dur.

6
Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

5. Huzura odaklan.
6. Diyabete dikkat et.

7. Tansiyonunu özenle izle.
8. Göbek bağlama.

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Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

9. Öğrenmeyi bırakma.
10. Sigaraya yaklaşma.

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