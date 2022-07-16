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Belçika'da uçak düştü

Belçika’da arızalanan bir uçak paraşütle yere iniş yaptı. Kokpitten kendi imkanlarıyla çıkan pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.

2022-07-16 23:38:28

Belçika'da arızalanan bir uçak paraşütle yere düştü. Görgü tanıkları, patlama sesi duyduklarını ifade ederek küçük bir uçağın yere doğru süzüldüğünü gördüklerini söyledi.

Paraşütü açılan uçak boş bir alana burun üzerine düştü. Uçağın pilotu ise kokpitten yara almadan yürüyerek çıktı. Yetkililer, ismi açıklanmayan pilotun deneyimli bir pilot olduğunu söyledi. SKYnEWS, TRTHaber

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