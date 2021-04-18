Belçika'da Kürt ve Çeçen gruplar birbirlerine girdi

Belçika'nın Liege kentinde Kürt ve Çeçen gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Cuma günü, yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Çeçen kökenli bir kişi hayatını kaybetti.

Kürt oldukları sanılan kişilerin saldırısı sonrası sosyal medyada 'intikam' mesajları paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Belçika polisi olası yeni bir çatışmanın önüne geçmek için şehirdeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Ne olmuştu?

Cuma günü bir benzin istasyonunda Kürt asıllı bir kişi ile Çeçen asıllı bir kişi arasında kavga çıkmış kavgayı engellemeye çalışan bir müşteri ve istasyon sahibi yaralanmıştı. İstasyondaki güvenlik kameralarını inceleyen polis üç Kürt asıllı kişiyi tespit etmiş ve gözaltına almıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, iki grup arasındaki gerginliği artıran olaydan bir gün sonra Kürt asıllı oldukları sanılan yaklaşık 30 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğrayan Çeçen asıllı bir kişi hayatını kaybetti. Açıklamada saldırganların maskeli oldukları ve ellerinde beyzbol sopalarıyla en az bir tabanca bulunduğu bildirildi.

Saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan 28 Çeçen de gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı yerden geçmekte olan bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntülerde park halindeki araçlara çarpan siyah bir arabanın peşinden koşan bir grup görülüyor. Kürt asıllı oldukları sanılan bu kişilerin aracı sarmasının ardından ise dört el silah sesi duyuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.