Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doğan, “Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin” dedi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman'ın hizmetine girdi. Bediüzzaman'ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunan Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.