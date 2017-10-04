BEDAŞ, Avrupa'ya 6 projesini tanıttı

04.10.2017 15:09:03

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik sayaçlarında uzaktan kontrol imkanı sağlayan ve akıllı sistemlerin kullanımını amaçlayarak kaçak kullanımını da engelleyen 6 Ar-Ge projesini Avrupa'da tanıttı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin katıldığı Avrupa Altyapı Şebekeleri Fuarı'nda akıllı elektrik sayacı üreten Türk şirket Luna Elektrik Elektronik AŞ ile geliştirdikleri projelerini tanıtan BEDAŞ, katılımcılardan ilgi gördü.

Tanıtım toplantısında konuşan Luna Elektrik Elektronik AŞ Genel Müdürü Mustafa Karabağlı da söz konusu projeler sayesinde enerji tasarrufuna yüzde 5-10 civarında bir katkı sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bu açıdan projelerin önem taşıdığına işaret eden Karabağlı, "İstanbul'un Avrupa yakasında yaklaşık 3 milyon aboneye projelerin ulaşmasıyla yılda 70 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bu projelerden biri olan "Narrow Band-Internet of Things uygulamaları" ile mobil telefon şebekesine benzer bir yapı oluşturularak bir ağ kuruluyor. Bu uygulamayla, nesnelerin internet erişimlerinin çıkış kapısının elektrik sayaçları olacağı öngörülüyor. Proje hayata geçtiğinde evdeki fırın veya buzdolabı ile internet erişiminin elektrik sayaçları üzerinden çalıştırılabilmesine imkan sağlanıyor.

- Tatildeyken su kaçağına önlem

BEDAŞ'ın projelerinden bir diğeri olan "Elektrik sayaçları yardımıyla doğalgaz ve su sayaçlarının uzaktan okunması" kapsamında 100 adet pilot uygulama başlatılmış durumdayken, proje çerçevesinde su ve doğalgaz sayacındaki bilgiler elektrik sayacı üzerinden merkeze ulaştırılıyor.

Bu sayede kurumlar ayda bir okumakta zorlandıkları sayaçları her gün okuyup izleyebilir hale geliyor. Aynı zamanda aboneler de bu bilgiye erişim imkanı elde ediyor. Tatile çıkan bir abone, evinde su kaçağı olduğunu rahatlıkla öğreniyor ve buna müdahale şansı elde edebiliyor.

Söz konusu projenin uygulanmasıyla, sadece elektrikte değil su ve doğalgaz şebekesinde de tüketim bilincinin artması ve buna bağlı tasarrufların sağlanabileceği öngörülüyor.

- Kaçak kullanıma karşı "çabuk geçme sayaçlar"

BEDAŞ'ın, "Çabuk geçme sayaçlar ile kaçak kullanımın önlenmesi" projesi ise "tak ve çalıştır" mantığı ile hızlı montajlanabilen cihazları içeriyor. Bu sayaçlar, kaçak kullanım halinde merkeze alarm gönderme özelliğine sahip bulunuyor. Söz konusu uygulamada teknik kayıplar ile kaçak kullanım özel geliştirilmiş algoritma ile birbirinden ayrıştırılabiliyor.

Kaçak kullanım halinde merkeze "sinyal" giderken hangi sayaca müdahale edildiği de net olarak görülebiliyor. Pilot uygulamaları da yapılan bu sayaç sayesinde, kaçak kullanım neredeyse yüzde 100'e yakın engellenebiliyor.