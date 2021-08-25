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Bebek arabasındaki bebeği son anda kurtardı

Şanlıurfa’da, bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası kendiliğinde hareket etti. Bir market çalışanı caddeye doğru giden bebek arabasını koşarak yakalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bağlarbaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önüne kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı, caddeye inen bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının, marketin önüne bıraktığı bebek arabasının caddeye, akan trafiğe doğru ilerlediği, market çalışanının da koşarak yakaladığı görüldü.

2021-08-25 16:56:02
NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı. The Hill gazetesinde yer alan habere göre, NASA'nın 'Curiosity (Meraklı)' isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuzda çekildi. Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koydu.
Batı Karadeniz’de ‘yeşil altın’ harmana indi

Batı Karadeniz’de ‘yeşil altın’ harmana indi

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.
Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 12 polis hakkında dava açıldı

Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 12 polis hakkında dava açıldı

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 12 polis hakkında 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede gelen adli tıp kurumu raporunda 'Kişinin polis karakolunda darp edildiğinin kabulü halinde maruz kaldığı olayın stresinin kendisinde mevcut olan kronik kalp damar hastalığını aktif hale getireceği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olacağı ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa edilmiştir' şeklinde değerlendirme yapıldığı hatırlatıldı.
4 günde 70'e yakın aracın lastiği patladı

4 günde 70'e yakın aracın lastiği patladı

Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde tek yön olarak düzenlenen cadde ve sokaklara hatalı girenlerin trafik yoğunluğuna neden olduğu gerekçesiyle şikayetlerin ardından bazı cadde ve sokaklara kapanlar yerleştirildi. Ancak zamanla hasar görerek kullanılmaz hale gelen kapanlar birkaç gün önce yenilenerek aktif hale getirildi. 'Dikkat kapan var' levhasının sürücüler tarafından dikkate alınmamasıyla kısa sürede çok sayıda aracın lastiği patladı. Esnafın iddiasına göre, 4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiği patladı. Uyarı levhasını görmeyenler için esnaf kâğıda 'dikkat kapan var' yazısı astı. Buna rağmen sürücüler yeni kurulan kapana girerek, araçlarının lastiklerini patlatmaya devam ediyor.
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