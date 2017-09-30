BBP Genel Başkanı Destici:

30.09.2017 16:56:59

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Irak ve Suriye'de Türkmen, Kürt, Arap bütün bu kardeşlerimizin kardeşçe, barış içerisinde, özgür bir şekilde, kendi kaynaklarını kendileri tüketerek, kendilerinin refahı için kullanarak yaşamalarını arzu ediyoruz." dedi.

BBP Ankara İl Başkanlığı Kongresi, Tes-İş Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Destici, İslam dünyasının Aşure gününü tebrik ederek başladığı açılış konuşmasında, "Kerbela şehitlerimizi başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere tüm Kerbela şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim, İslam coğrafyasında kan ve göz yaşı var ama inşallah bir daha bize Kerbela benzeri hadiseleri yaşatmasın." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında geçmişte Barzani ve Talabani'ye güvenilmeyeceğini söylediklerini ifade eden Destici, "Onlarla yola çıkmanın, onları palazlandırmanın doğru olmadığını ve nihayetinde 'bunlar gün gelecek hainliklerini yapacaklar' diye defalarca hükümeti ve Türkiye'yi yönetenleri uyardık. Geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetine rağmen ABD'nin ve Batı'nın samimi bir şekilde referanduma karşı çıktığına inanmadığını dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Bu üç devletin karşı çıkmasına rağmen Barzani 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yaptı. Kime güvenerek yaptı bunu? Siyonist İsrail'e güvenerek yaptı. ABD ve Batı'ya güvenerek yaptı. Ama yaptığına inşallah pişman olacak. Bu hatasından bir an önce geri adım atmazsa kendisi de bedelini ödeyecek ama orada masum Kürt kardeşlerimize ödetecek. Biz masum olanla masum olmayanı hep ayırarak gittik. Hiçbir zaman toptancı bir zihniyetle bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız. Irak ve Suriye'de Türkmen, Kürt, Arap bütün bu kardeşlerimizin kardeşçe, barış içerisinde, özgür bir şekilde, kendi kaynaklarını kendileri tüketerek, kendilerinin refahı için kullanarak yaşamalarını arzu ediyoruz."

- "Kerkük peşmergeden temizlenmeli"

Destici, Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesinde Türkmen katliamına izin vermeyeceklerini belirtti.

Kerkük konusunda Irak merkezi yönetimiyle ortak karar alınması gerektiğini savunan Destici, şunları kaydetti:

"Kerkük, peşmergeden en kısa sürede temizlenmelidir. Türkiye, Irak, o bölgedeki Türkmenler bir araya gelmeli ve hep birlikte peşmergeyi yani Barzani, Talabani ve PKK'da var orada, tüm bu unsurlar temizlenmelidir. Türkmenlere karşı 1920'lerde, 30'larda, 50'lerde, 80'de olduğu gibi bir katliama girişilirse, Türkmenlere karşı silahlı bir mücadele yapılırsa, bu sefer seyretmeyeceğiz ve Türkmen kardeşlerimizin yanında canımızla, kanımızla her şeyimizle olacağız. Tekrar bir Türkmen katliamına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz."