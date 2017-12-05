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Bazı kanunlarda değişiklik yapan teklif TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı: 'Hükümetin yaptığı, sadece bizim değil, bütün iktidarların yapması gereken, bu memleketin esenliğine sahip çıkmak, kanlı politikaların sahiplerine karşı halkın esenliği için devletin meşru güçleriyle mücadele vermektir'- MHP Erzurum Milletvekili Aydın:- 'Bir taraftan düşük gelirlilere yüzde 20'lerin, 30'ların, 35'lerin üzerinde vergi bindirilmesinin, öte

Bazı kanunlarda değişiklik yapan teklif TBMM Genel Kurulunda
05.12.2017 21:05:38
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Hükümetin yaptığı, sadece bizim değil, bütün iktidarların yapması gereken, bu memleketin esenliğine sahip çıkmak, kanlı politikaların sahiplerine karşı halkın esenliği için devletin meşru güçleriyle mücadele vermektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerine görüşmelere başlandı.

Grubu adına söz alan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin gelir vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresinin teklifle uzatıldığını anlattı. Aydın, herkesin geliri oranında vergi vermekle mükellef olduğuna işaret ederek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini söyledi.

Sporcuların yüksek ücretler aldığına dikkati çeken Aydın, "Bir taraftan düşük gelirlilere yüzde 20'lerin, 30'ların, 35'lerin üzerinde vergi bindirilmesinin, öte yandan sporcuların, milyonlarca dolarla, avroyla bahse konu rakamlara yüzde 15'lik bir vergi dilimi getirilmesinin izahı mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise siyasi iktidarın, "suçlarını darbe kiliminin altına süpürmeye çalıştığını" savundu. "Sanki bir darbe oldu diye siyasi iktidara günahsızlık ve suç ehliyetinden muafiyet zırhı getirildi." diyen Yıldırım, "Siyasi iktidar, hırsız olmadığını iddia ediyor. Eğer rüşvetle, yolsuzlukla, beytülmalı çalmakla hiçbir işinin olmadığını iddia ediyor, bu konuda aklanmak istiyorsa adı geçenlerin hepsinin yargıya sevki ivedi olarak sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, her şeyin "kumpas" diye nitelendirilemeyeceğini ve 15 Temmuz'a bağlanamayacağını bildirdi.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarının siyasi iktidarı eleştirdikleri için "alçak bir siyasi darbeyle tutuklandıklarını" öne süren Yıldırım, bunun hiçbir aşamasında tarafsız ve bağımsız yargı olmadığını savundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Ben Sur'u Toledo yapacağım." dediğini anımsatan Yıldırım, "Şimdi, düşünce ve ifade özgürlüğünün kendisine nasıl lazım olduğu günlere geldi. Kişinin ameliyle yüzleşmesi böyle bir şeydir işte. Birçok gencin, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, üniforması ne olursa olsun, kanına giren politikaların başbakanlığını yaptın sen." dedi.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının Meclisin 3'te 2'sinin oyuyla kaldırıldığını anımsatarak, millet iradesinin ekseriyetinin yargılamaların önünü açtığını belirtti.

Bostancı, "Hükümetin yaptığı, sadece bizim değil, bütün iktidarların yapması gereken, bu memleketin esenliğine sahip çıkmak, kanlı politikaların sahiplerine karşı halkın esenliği için devletin meşru güçleriyle mücadele vermektir." dedi.

- "Vergi indirimini hangi vicdana sığdırıyorsunuz?"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin gelir vergisi kesintisi oranının yüzde 15 ile sınırlı tutulmasına ilişkin düzenlenin uzatılmasının vicdanları yaralayacağına işaret etti.

Balbay, "Türk sporu tabii ki desteklensin ancak Türkiye'deki genel gelir dağılımı vergi sistemi içinde... Allah aşkına, asgari ücretten bile vergi alırken, motorinden yüzde 18 vergi alırken, halkın, orta gelirli insanların, öğretmenin, mühendisin maaşından, gelirinden vergi yılın sonuna doğru yüzde 35'e kadar çıkarken milyonluk futbolculara vergi indirimini hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Türkiye'de iktidar kesimi için vergi cenneti Malta'ysa, Man Adası'ysa futbolcular için de Türkiye." dedi.

Balbay, sporculara vergi indiriminin tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Şahsı adına söz alan AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, eğitim sistemini daha iyi hale getirmek için çaba içerisinde olduklarını belirterek, ülkenin her yerinde üniversitelerin açılmasını önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, bunun da yükseköğretime yatırımı zorunlu kıldığını anlatan Uysal, AK Parti iktidarının sosyal devlet olmanın gereklerini birer birer yerine getirdiğini vurguladı.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için "ana hıyanet" partisi dediğini anımsatarak, hükümeti FETÖ, Oslo görüşmeleri ve Sarraf konusunda uyardıklarında da kendilerine "hain" denildiğini savundu.

Genel Kurulda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a "Rıza için iki kere nota veren hükümetiniz FETÖ için nota veremedi mi?" diye soran Özcan, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının gündemde olduğunu belirterek, Amerika'ya neden nota verilmediğini sordu.

Rüşvet alanlar ve FETÖ ile kol kola girenlerle aynı gemide olmadıklarını aktaran Özcan, "Rüşvet veren ile rüşvet alanı savunarak, milli menfaatlerimizi koruyamayız." diye konuştu.

- "Rüşvet meselesi temelde balıklara atılan bir oltadır"

Sataşmadan söz alan Naci Bostancı, konuşmanın mantık zemininde bir cevabı hak etmediğini belirterek, Özcan'ın amigo takımını coşturmak için böyle bir dil kullandığını ifade etti.

Bostancı, "Rüşvet meselesi temelde balıklara atılan bir oltadır. Eğer Amerika'daki davanın nasıl yürüdüğüne ilişkin biraz dikkat, ilgi, adalet esaslı bir ihtimam olsa, orada ne olduğuna ilişkin bu memleketin ortak kader, geleceği bakımından bir okuma olur, yemin üzerine atlanmaz." değerlendirmesinde bulundu.


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