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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif Genel Kurulda

-Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:-'2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacak. AK Parti iktidarlarında 561 bin 451 öğretmen ataması yapıldı'

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif Genel Kurulda
05.12.2017 21:14:08
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "AK Parti iktidarlarında 561 bin 451 öğretmen ataması yapıldı. Gönlümüz arzu eder, hiçbir öğretmen adayı arkadaşımız açıkta kalmasın ama Türkiye'nin imkanları açısından bunun oldukça zor olduğunu biliyoruz." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taşeron işçilerle ilgili detaylı çalışmayı bitirmek üzere olduğunu belirten Kurtulmuş, kamudaki yaklaşık 450 bin, belediye ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçinin bu kapsamdan yararlanacağını, 4-C'lilerin 4-B statüsüne geçeceğini bildirdi. Kurtulmuş, çalışma süreleri itibariyle yaklaşık 6 aylık sürenin 10 aya çıkarılacağını ifade ederek, mevsimlik işçilerin bu kapsama alınmasının öngörüldüğüne değindi.

Dijital para "bitcoin"i bazı ülkelerin desteklediğini, bazı ülkelerin yasakladığına işaret eden Kurtulmuş, dünyada "bitcoin" ile ilgili şüphelerin, tereddütlerin henüz giderilemediğini belirtti. Kurtulmuş, Merkez Bankası ve İstanbul Borsasının, "bitcoin" piyasasını yakından takip eden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizim de henüz resmi olarak bir tavrımız ortada değildir. Kimi ülkeler bitcoini kurtarıcı olarak görüyor, kimi ülkeler bunu şeytanlaştırıyor. Bunları biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 2018 içinde 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Numan Kurtulmuş, 2000 ile 2014 yılları arasında 459 bin, 2014'ten bugüne kadar 102 bin öğretmen ataması yapıldığını vurgulayarak, "AK Parti iktidarı sırasında 561 bin 451 öğretmen ataması yapıldı. Gönlümüz arzu eder, hiçbir öğretmen adayı arkadaşımız açıkta kalmasın ama Türkiye'nin imkanları açısından bunun oldukça zor olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Maarif Vakfının 68 ülkede faaliyet gösterdiğini, 15 ülkede 87 okula sahip olduğunu, bin 241 yerde Türk öğretmenle, faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Kurtulmuş, yaklaşık 10 bin öğrencinin vakfın şemsiyesi altında eğitimden yararlandığına dikkati çekti.

-"Yunus Emre Enstitüsünü dünya markası haline getirmeliyiz"

Yunus Emre Enstitüsünün, Türkiye'nin önemli yumuşak güç unsurlarından ve kamu diplomasisi açısından önem verdiği kuruluşlardan biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, enstitünün sadece Türk dili, edebiyatının gelişmesi açısından değil Türk kültürünün dünyada birçok yerde yaygınlaşması açısından da faaliyet gösterdiğini anlattı.

Bakan Kurtulmuş, 43 ülkede 54 kültür merkezi, 46 ülkede 85 Türkoloji bölümüyle toplamda 61 ülkede 130 irtibat noktasında faaliyet gösterdiklerini söyledi. 100 bine yakın yabancıya Türkçeyi öğrettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünün sadece Türkçe öğretmediğini, faaliyet gösterdiği ülkelerde sergi, konferansla Türk kültürünün yaygınlaşması için önemli faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

Şimdiye kadar Türkçeyi kendi ülkelerinde öğrenen 2 bin 705 kişinin yaz aylarında Türkiye'ye seyahat ettiğini, Türkiye'yi daha yakından tanıdığını anlatan Kurtulmuş, enstitünün bütün faaliyetlerinin denetime açık olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Sizlerden gelecek tekliflerle enstitüyü bir dünya markası haline getirmemiz üzerimize bir borç." dedi.

Daha sonra teklifin 1. bölümünün görüşmelerine geçildi.

Bu sırada 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi getirilerek, kabul edildi.



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